В школе проводился сбор макулатуры больше всех собрали 3 четвероклассника один из дней в собрал и принес 28 к игре 2 на 17 кг больше а 3 еще на 16 книги больше чем первый и второй вместе сколько килограммов макулатуры собрал по...
Математика
В школе проводился сбор макулатуры больше всех собрали 3 четвероклассника один из дней в собрал и принес 28 к игре 2 на 17 кг больше а 3 еще на 16 книги больше чем первый и второй вместе сколько килограммов макулатуры собрал победитель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28+17=45 2) 45+16= 61 ответ: победитель собрал 61 кг
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