В школе проводился сбор макулатуры больше всех собрали 3 четвероклассника один из них собрал и принес 28 TG 2 на 17 кг больше а 3 еще на 16 кг больше чем 1 и 2 вместе сколько килограммов макулатуры собрал победитель

Математика
В школе проводился сбор макулатуры больше всех собрали 3 четвероклассника один из них собрал и принес 28 TG 2 на 17 кг больше а 3 еще на 16 кг больше чем 1 и 2 вместе сколько килограммов макулатуры собрал победитель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28+17=45(кг) - второй 2) 28+45=73(кг) - вместе 1 и 2 3) 73+16=89(кг) - третий Ответ : победитель собрал 89 кг
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