В школе проводился сбор макулатуры больше всех собрали 3 четвероклассника один из них собрал и принес 28 TG 2 на 17 кг больше а 3 еще на 16 кг больше чем 1 и 2 вместе сколько килограммов макулатуры собрал победитель

Математика

В школе проводился сбор макулатуры больше всех собрали 3 четвероклассника один из них собрал и принес 28 TG 2 на 17 кг больше а 3 еще на 16 кг больше чем 1 и 2 вместе сколько килограммов макулатуры собрал победитель

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