В школе сказали найти интересные факты из мира животных ( похожие на такое(что ког??а у какой то птицы вылупляется 2 птинцов остаётся один потому что 1 сильный убивает другого)) скажите пожалуйста мне надо до 6 февраля плизз пр...
Биология
В школе сказали найти интересные факты из мира животных ( похожие на такое(что ког??а у какой то птицы вылупляется 2 птинцов остаётся один потому что 1 сильный убивает другого)) скажите пожалуйста мне надо до 6 февраля плизз примерно 3 факта я в 6 классе
Ответ(ы):
Гость:
Ну, это похоже на естественный отбор. Можно провести много таких примеров. Например многие животные занимаются канниболизмом, т.е. поеданием своих же особей. Слабые умирают, а сильнейшие выживают. Вроде того.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)длина прямоугольника 30 см 5 мм а ширина на 10 см 2 мм меньше.Вычисли периметр и площ??дь прямоугольника. 2)площадь прямоугольника равна 1890 к...
Қазақ тiлi
Українська література
Английский язык