В школе сказали найти интересные факты из мира животных ( похожие на такое(что ког??а у какой то птицы вылупляется 2 птинцов остаётся один потому что 1 сильный убивает другого)) скажите пожалуйста мне надо до 6 февраля плизз пр...

Биология

В школе сказали найти интересные факты из мира животных ( похожие на такое(что ког??а у какой то птицы вылупляется 2 птинцов остаётся один потому что 1 сильный убивает другого)) скажите пожалуйста мне надо до 6 февраля плизз примерно 3 факта я в 6 классе

Автор: Гость