В школе свой кукольный театр.городской театр кукол подарил детям 17 кукол.своими р??ками ребята сделали 21 куклу, а купили на 9 меньше.чем сделали сами.сколько всего кукол в школьном театре?
Математика
В школе свой кукольный театр.городской театр кукол подарил детям 17 кукол.своими р??ками ребята сделали 21 куклу, а купили на 9 меньше.чем сделали сами.сколько всего кукол в школьном театре?
Ответ(ы):
Гость:
1) 21-9=12 (кукол)-они купили 2)12+21+17=50
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