В школе свой кукольный театр.городской театр кукол подарил детям 17 кукол.своими р??ками ребята сделали 21 куклу, а купили на 9 меньше.чем сделали сами.сколько всего кукол в школьном театре?

Математика

В школе свой кукольный театр.городской театр кукол подарил детям 17 кукол.своими р??ками ребята сделали 21 куклу, а купили на 9 меньше.чем сделали сами.сколько всего кукол в школьном театре?

Автор: Гость