в школе танцев сначала занимались 60 мальчиков и 20 девочек каждую неделю в школу приходят три новые девочки и два мальчика бросают занятия Сколько учеников будет в этой школе когда число мальчиков и девочек сравняетсяю? а)90 ...

Математика

в школе танцев сначала занимались 60 мальчиков и 20 девочек каждую неделю в школу приходят три новые девочки и два мальчика бросают занятия Сколько учеников будет в этой школе когда число мальчиков и девочек сравняетсяю? а)90 б)88 в)80 г)72 д)60 (решение )

Автор: Гость