в школе танцев сначала занимались 60 мальчиков и 20 девочек каждую неделю в школу приходят три новые девочки и два мальчика бросают занятия Сколько учеников будет в этой школе когда число мальчиков и девочек сравняетсяю? а)90 ...
Математика
в школе танцев сначала занимались 60 мальчиков и 20 девочек каждую неделю в школу приходят три новые девочки и два мальчика бросают занятия Сколько учеников будет в этой школе когда число мальчиков и девочек сравняетсяю? а)90 б)88 в)80 г)72 д)60 (решение )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)88 1)60-2...=44(м) 2)20+3=44(д) 3)44+44=88(всего)
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