В школьной библиотеке находится 1200 книг . Три десятых части которых составляют сп??авочники ,три пятых всех книг - учебники , оставшаяся часть - худ. литература. каких книг - справочников или учебников - в библиотеке больше и...

Математика

В школьной библиотеке находится 1200 книг . Три десятых части которых составляют сп??авочники ,три пятых всех книг - учебники , оставшаяся часть - худ. литература. каких книг - справочников или учебников - в библиотеке больше и на сколько книг ?

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