В школьной библиотеке находится 1200 книг . Три десятых части которых составляют сп??авочники ,три пятых всех книг - учебники , оставшаяся часть - худ. литература. каких книг - справочников или учебников - в библиотеке больше и...
Математика
В школьной библиотеке находится 1200 книг . Три десятых части которых составляют сп??авочники ,три пятых всех книг - учебники , оставшаяся часть - худ. литература. каких книг - справочников или учебников - в библиотеке больше и на сколько книг ?
Ответ(ы):
Гость:
1200 умножить на три десятых=360 справочников 1200 умножить на три пятых =720 учебников т.е. учебников больше справочников на 360
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