В школьной столовой имеется 5 видов пирожков и напитка.Сколько всего наборов из 3-х пирожков и 2-х напитков можно купить?

Алгебра

В школьной столовой имеется 5 видов пирожков и напитка.Сколько всего наборов из 3-х пирожков и 2-х напитков можно купить?

Автор: Гость