В школьной столовой имеется 5 видов пирожков и напитка.Сколько всего наборов из 3-х пирожков и 2-х напитков можно купить?

Алгебра
В школьной столовой имеется 5 видов пирожков и напитка.Сколько всего наборов из 3-х пирожков и 2-х напитков можно купить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно купить 5 наборов из 3-х пирожков и 2-х напитков
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