В школьном саду растет 7 слив, а яблонь -на 4 больше. Сколько.... Поставь вопрос так ??тобы задача решалась: а) одним действием; б) двумя действиями. Реши полученные задачи.

Математика

В школьном саду растет 7 слив, а яблонь -на 4 больше. Сколько.... Поставь вопрос так ??тобы задача решалась: а) одним действием; б) двумя действиями. Реши полученные задачи.

Автор: Гость