В школьном саду растет 7 слив, а яблонь -на 4 больше. Сколько.... Поставь вопрос так ??тобы задача решалась: а) одним действием; б) двумя действиями. Реши полученные задачи.

Математика
В школьном саду растет 7 слив, а яблонь -на 4 больше. Сколько.... Поставь вопрос так ??тобы задача решалась: а) одним действием; б) двумя действиями. Реши полученные задачи.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)сколько яблонь растёт в саду ? 7+4=11 б) сколько слив и яблонь растёт в саду ? 7+4=11; 7+11=18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1+cos7x=(sin1,5x-cos1,5x)^2 Help me ?
Ответить
Математика
Об'єднай числа в трійки так,щоб їх сума дорівнювала 100; 66;38;13;71;14;55;15;21;43;19;15;30.
Ответить
Литература
Какие вопросы можно было задать "учёный Петя
Ответить
Литература
Сравни мир, в котором живет царь салтан, и мир в котором существует его сын , князь ??видон . сделай вывод
Ответить
Русский язык
Сделайти задачи номер 4 5
Ответить