В школьном саду растет 7 слив, а яблонь -на 4 больше. Сколько.... Поставь вопрос так ??тобы задача решалась: а) одним действием; б) двумя действиями. Реши полученные задачи.
Математика
В школьном саду растет 7 слив, а яблонь -на 4 больше. Сколько.... Поставь вопрос так ??тобы задача решалась: а) одним действием; б) двумя действиями. Реши полученные задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)сколько яблонь растёт в саду ? 7+4=11 б) сколько слив и яблонь растёт в саду ? 7+4=11; 7+11=18
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