В школьную библеотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии ?? пачках, по 10 книг в каждой.Сколько всего пачек учебников привезли в библеотеку?

Математика
В школьную библеотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии ?? пачках, по 10 книг в каждой.Сколько всего пачек учебников привезли в библеотеку?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)60:10=6(пач)-учебников по истории 2)40:10=4(пач)-уч.по географии 3)6+4=10(пач)-всего
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