В школьную библеотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии ?? пачках, по 10 книг в каждой.Сколько всего пачек учебников привезли в библеотеку?

Математика

В школьную библеотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии ?? пачках, по 10 книг в каждой.Сколько всего пачек учебников привезли в библеотеку?

Автор: Гость