В школьную библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по агиографии в пачках, по 10книг в каждой.Сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку?

Математика

В школьную библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по агиографии в пачках, по 10книг в каждой.Сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку?

Автор: Гость