В школьную библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по агиографии в пачках, по 10книг в каждой.Сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку?
Математика
В школьную библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по агиографии в пачках, по 10книг в каждой.Сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку?
Ответ(ы):
Гость:
(60+40):10=100:10=10 пачек учебников привезли в библиотеку
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