В школьную библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии ?? пачках, по 10 книг в каждой. Сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку? Помогите с кратким действием.

Математика

В школьную библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии ?? пачках, по 10 книг в каждой. Сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку? Помогите с кратким действием.

Автор: Гость