В школьную библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии ?? пачках, по 10 книг в каждой. Сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку? Помогите с кратким действием.
Математика
В школьную библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии ?? пачках, по 10 книг в каждой. Сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку? Помогите с кратким действием.
Ответ(ы):
Гость:
(60:10)+(40:10) 6+4=10
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