В школьную библиотеку привезли несколько пачек учебников :80учебников по математике и50учебников по музыке Сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку,если водной пачке 10учебников?
Математика
В школьную библиотеку привезли несколько пачек учебников :80учебников по математике и50учебников по музыке Сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку,если водной пачке 10учебников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 80:10=8 2. 50:10=5 З. 8+5=13. Если что: 13*10=130 Ответ: 13 пачек привезли = 130 книг
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