В школьную библиотеку привезли несколько пачек учебников :80учебников по математике и50учебников по музыке Сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку,если водной пачке 10учебников?

Математика

В школьную библиотеку привезли несколько пачек учебников :80учебников по математике и50учебников по музыке Сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку,если водной пачке 10учебников?

Автор: Гость