В школьную библиотеку привезли10 пачек учебников по16штук вкаждой пачке и еще 20уче??ников. сколько учебников привезли
Математика
В школьную библиотеку привезли10 пачек учебников по16штук вкаждой пачке и еще 20уче??ников. сколько учебников привезли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10•16=160(книг)16 книг умножили на 10 пачек. 2)10•20=200(книг)20 книг ещё в десяти пачках. 3)160+200=360(книг)360 книг в 10 пачках. я так понял задачу.
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