В школу для ремонта привезли 16 коробок белого кафеля 40 таких же коробок синего кафеля всего-белого и синего кафеля-1680 ПЛИТОК СКОЛЬКО ПЛИТОК КАФЕЛЯ В КАЖДОЙ КОРОБКЕ ?

Математика

В школу для ремонта привезли 16 коробок белого кафеля 40 таких же коробок синего кафеля всего-белого и синего кафеля-1680 ПЛИТОК СКОЛЬКО ПЛИТОК КАФЕЛЯ В КАЖДОЙ КОРОБКЕ ?

Автор: Гость