В школу для ремонта привезли 16 коробок белого кафеля 40 таких же коробок синего кафеля всего-белого и синего кафеля-1680 ПЛИТОК СКОЛЬКО ПЛИТОК КАФЕЛЯ В КАЖДОЙ КОРОБКЕ ?
Математика
В школу для ремонта привезли 16 коробок белого кафеля 40 таких же коробок синего кафеля всего-белого и синего кафеля-1680 ПЛИТОК СКОЛЬКО ПЛИТОК КАФЕЛЯ В КАЖДОЙ КОРОБКЕ ?
Ответ(ы):
Гость:
Краткая запись Белого к.-16 к. Синего к.- 40 к. Всего плиток-1680 Каждого вида-? 1) 16+40=56(коробок)-всего 2) 1650/56=30(плиток)- в каждой коробке Ответ: 30 плиток в каждой коробке
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