В школу привезли 10 пачек учебников,по 20 штук в каждой пачке,и еще 18 учебников.Сколько всего учебников пр

Математика

В школу привезли 10 пачек учебников,по 20 штук в каждой пачке,и еще 18 учебников.Сколько всего учебников пр

Автор: Гость