В школу привезли 10 пачек учебников,по 20 штук в каждой пачке,и еще 18 учебников.Сколько всего учебников пр
Математика
В школу привезли 10 пачек учебников,по 20 штук в каждой пачке,и еще 18 учебников.Сколько всего учебников пр
Ответ(ы):
Гость:
20*10=200(уч)- в 10-ти пачках 200+18=218(уч)- всего Ответ: 218 учебников привезли в школу
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