В школьном саду посадили 50 тюльпанов. Часть из них посадили вдоль аллеи, а остальные посадили на 3 клумбах по 8 тюлпанов на каждой. Сколько тюлпанов посадили вдоль аллеи?

Разное

В школьном саду посадили 50 тюльпанов. Часть из них посадили вдоль аллеи, а остальные посадили на 3 клумбах по 8 тюлпанов на каждой. Сколько тюлпанов посадили вдоль аллеи?

Автор: Гость