В школьном саду посадили 50 тюльпанов. Часть из них посадили вдоль аллеи, а остальные посадили на 3 клумбах по 8 тюлпанов на каждой. Сколько тюлпанов посадили вдоль аллеи?
Разное
В школьном саду посадили 50 тюльпанов. Часть из них посадили вдоль аллеи, а остальные посадили на 3 клумбах по 8 тюлпанов на каждой. Сколько тюлпанов посадили вдоль аллеи?
Ответ(ы):
Гость:
1) 3*8=24(цв.)—посадили вдоль аллеи. 2)50-24=26(цв.)—посадили в школьном саду. Ответ: 26 тюльпанов
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