В школьной библиотеке на каждой полке помещаетсч по 90 учебников по математике или по 70 учебников белорусского языка. на полках поместилось 450 одинаковых учебников поровну н а каждой. Какие учебники расставили?Сколь...
В школьной библиотеке на каждой полке помещаетсч по 90 учебников по математике или по 70 учебников белорусского языка. на полках поместилось 450 одинаковых учебников поровну н а каждой. Какие учебники расставили?Сколько понадобилось полок?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
450/90=5 полок с учебниками по математике