В школьной столовой для третьеклассника приготовили 60 порций вторых блюд . 30 порций плова .15 порций овощного рагу . остальные порции блюда с рыбой . сколько порции блюд с рыбой приготовили для третьеклассников . п...
Математика
В школьной столовой для третьеклассника приготовили 60 порций вторых блюд . 30 порций плова .15 порций овощного рагу . остальные порции блюда с рыбой . сколько порции блюд с рыбой приготовили для третьеклассников . помогите записать УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ
Ответ(ы):
Гость:
не за что)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Алгебра
Тетрадь стоила n руб. А ручка m руб,записать стоимость покупки 2тетрадей и 3 ручек после снижения цены ручки на 2% а тетради на 3%
Математика
Математика
Математика
За три дня зибрали 800 кг бурякив. першого дня зибрали 1/4 всих бурякив другого на 140кг бильше ниж першого а третего дня зибрали решту. скильки ки...
Математика