В школьной столовой для третьеклассника приготовили 60 порций вторых блюд . 30 порций плова .15 порций овощного рагу . остальные порции блюда с рыбой . сколько порции блюд с рыбой приготовили для третьеклассников . п...

Математика
В школьной столовой для третьеклассника приготовили 60 порций вторых блюд . 30 порций плова .15 порций овощного рагу . остальные порции блюда с рыбой . сколько порции блюд с рыбой приготовили для третьеклассников . помогите записать УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ
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