В швейной мастерской было 14 кусков материи, по 30м в каждом, и 6 кусков, по 40м в каждо??. На пошив изделий израсходовали 280м 45см материи. Сколько метров ткани осталось?

Математика

В швейной мастерской было 14 кусков материи, по 30м в каждом, и 6 кусков, по 40м в каждо??. На пошив изделий израсходовали 280м 45см материи. Сколько метров ткани осталось?

Автор: Гость