В швейной мастерской было 14 кусков материи, по 30м в каждом, и 6 кусков, по 40м в каждо??. На пошив изделий израсходовали 280м 45см материи. Сколько метров ткани осталось?
Математика
В швейной мастерской было 14 кусков материи, по 30м в каждом, и 6 кусков, по 40м в каждо??. На пошив изделий израсходовали 280м 45см материи. Сколько метров ткани осталось?
Ответ(ы):
Гость:
14 кусков по 30м 6 кусков по 40м израсходовано 280м 45см напомню 1м = 100см всего в мастерской изначально было 14*30+6*40=420+240=660м 660-280=380м осталось вычесть 45см которые израсходавали 379м 100см - 45 см = 379м 55см осталось 379м 55см
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