В швейной мастерской было 14 кусков ткани по 30 м в каждом на пошив изделий израсход??вали 280 м 45 см материи сколько метров ткани осталось

Математика

В швейной мастерской было 14 кусков ткани по 30 м в каждом на пошив изделий израсход??вали 280 м 45 см материи сколько метров ткани осталось

Автор: Гость