В силу какой наиболее часто встречающейся причины человек может приобрести дальнозоркость (с возрастом), имея в прошлом, отличное зрение. 1) изменение формы глазного яблока 2) потеря способности изменять кривизну хрусталика ...
Биология
В силу какой наиболее часто встречающейся причины человек может приобрести дальнозоркость (с возрастом), имея в прошлом, отличное зрение. 1) изменение формы глазного яблока 2) потеря способности изменять кривизну хрусталика 3) уплощение роговицы 4) микротравмы палочек и колбочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)потеря способности изменять кривизну хрусталика
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
История