В силу какой наиболее часто встречающейся причины человек может приобрести дальнозоркость (с возрастом), имея в прошлом, отличное зрение. 1) изменение формы глазного яблока 2) потеря способности изменять кривизну хрусталика ...

Биология

В силу какой наиболее часто встречающейся причины человек может приобрести дальнозоркость (с возрастом), имея в прошлом, отличное зрение. 1) изменение формы глазного яблока 2) потеря способности изменять кривизну хрусталика 3) уплощение роговицы 4) микротравмы палочек и колбочек

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