В силу какой наиболее часто встречающейся причины человек может приобрести дальнозоркость (с возрастом), имея в прошлом, отличное зрение. 1) изменение формы глазного яблока 2) потеря способности изменять кривизну хрусталика ...

Биология
В силу какой наиболее часто встречающейся причины человек может приобрести дальнозоркость (с возрастом), имея в прошлом, отличное зрение. 1) изменение формы глазного яблока 2) потеря способности изменять кривизну хрусталика 3) уплощение роговицы 4) микротравмы палочек и колбочек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)потеря способности изменять кривизну хрусталика
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