В сказках персонажи часто оказывается перед испытаниями какие испытания ожидают персонажей этой повести Гоголь пере рождеством

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В сказках персонажи часто оказывается перед испытаниями какие испытания ожидают персонажей этой повести Гоголь пере рождеством
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вакула будет летать на чёрте, Оксана переживать, Черту придётся возить на себе Вакулу, Отец Оксаны и др будут мучаться в мешках. Ну если я правильно поняла))) 
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