в сказке "Двенацать месяцев" читаем:"...люди рассказывают,будто в горной стране Богемии была девочка ,которая видела все 12 месяцев сразу.В какой соре менной стране Европы находится место ,описанное в сказке? А) Бо...

в сказке "Двенацать месяцев" читаем:"...люди рассказывают,будто в горной стране Богемии была девочка ,которая видела все 12 месяцев сразу.В какой соре менной стране Европы находится место ,описанное в сказке? А) Болгария б) Чехия в) Германия Г) Польша Д) Австрия.