В сказке конёк гарбунок Почему своё произведение Ершов называет русской сказкой попробуй обьяснить свою точку зрения
Литература
В сказке конёк гарбунок Почему своё произведение Ершов называет русской сказкой попробуй обьяснить свою точку зрения
Ответ(ы):
Гость:
Не только Ершов! Потому что в произведении есть традиционные сказочные элементы – зачин, концовка, троекратные повторения. А чего стоит сказочный герой Конек-Горбунок!
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