В сказочной стране у провайдера есть высокоскоростной канал, обеспечивающий скорость получения им информации 222 бит в секунду. Информация от провайдера к клиентам передается по низкоскоростному каналу со средней скоростью 215 ...

Информатика

В сказочной стране у провайдера есть высокоскоростной канал, обеспечивающий скорость получения им информации 222 бит в секунду. Информация от провайдера к клиентам передается по низкоскоростному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. Провайдер скачивает данные объемом 8 Мбайт и ретранслирует их клиенту по низкоскоростному каналу.Сервер провайдера может начать ретрансляцию данных не раньше,чем им будут получены первые 1024 Кбайт этих данных.Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах)с момента начала скачивания провайдером данных до полного их получения клиентом ?В ответе укажите число, слово"секунд" или букву "с" добаалять не нужно.

Автор: Гость