В сказочном лесу вот уже 1000 лет живёт Чудо-дерево.Известно,что каждое утро на нём вырастает 100 орехов,и каждый орех живёт ровно 4 года,а затем отмирает.Сколько же орехов на Чудо-дереве сегодня в полдень? Пожалуйста помогите!
Математика
В сказочном лесу вот уже 1000 лет живёт Чудо-дерево.Известно,что каждое утро на нём вырастает 100 орехов,и каждый орех живёт ровно 4 года,а затем отмирает.Сколько же орехов на Чудо-дереве сегодня в полдень? Пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ. 146100 орехов 365+365+365+366=1461 1461*100=146100 орехов
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