В сказочном лесу вот уже 1000 лет живёт Чудо-дерево.Известно,что каждое утро на нём вырастает 100 орехов,и каждый орех живёт ровно 4 года,а затем отмирает.Сколько же орехов на Чудо-дереве сегодня в полдень? Пожалуйста помогите!

Математика

В сказочном лесу вот уже 1000 лет живёт Чудо-дерево.Известно,что каждое утро на нём вырастает 100 орехов,и каждый орех живёт ровно 4 года,а затем отмирает.Сколько же орехов на Чудо-дереве сегодня в полдень? Пожалуйста помогите!

Автор: Гость