В скобках поставить нужные вопросы к словам и падежам. В Узбекистане (....)весна нас??упает рано. Каждая равинка чувствует приход (...)весны. С радостью встречают (....) весну люди и животные. О(...) весне слагают добрые песни.

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В скобках поставить нужные вопросы к словам и падежам. В Узбекистане (....)весна нас??упает рано. Каждая равинка чувствует приход (...)весны. С радостью встречают (....) весну люди и животные. О(...) весне слагают добрые песни.

Автор: Гость