В скобках поставить нужные вопросы к словам и падежам. В Узбекистане (....)весна нас??упает рано. Каждая равинка чувствует приход (...)весны. С радостью встречают (....) весну люди и животные. О(...) весне слагают добрые песни.
Русский язык
В скобках поставить нужные вопросы к словам и падежам. В Узбекистане (....)весна нас??упает рано. Каждая равинка чувствует приход (...)весны. С радостью встречают (....) весну люди и животные. О(...) весне слагают добрые песни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Узбекистане Где? ПРИХОД какой? ВЕСНЫ весну какую? весне какой?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.Чему равен периметр четырехугольника если длина каждой его стороны равна 2 дм. 2. В треугольнике АВС стороны АВ и ВС имеют одну и ту же длину, ...
Физика
Пожалуйста помогите сижу на уроке:при высокой температуре тело больного следует ??ротереть раствором спирта.Зачем?(физика)
Математика