В следующих предложениях поставь запятые там, где это необходимо, а затем напиши эти просьбы иначе.1)Please Listen to my favourte song. 2) Walk the dog,please, 3)Give him some fruit, please, 4)Plese have lunch with me. 5)Help...
Английский язык
В следующих предложениях поставь запятые там, где это необходимо, а затем напиши эти просьбы иначе.1)Please Listen to my favourte song. 2) Walk the dog,please, 3)Give him some fruit, please, 4)Plese have lunch with me. 5)Help her in the garden, plese? 1_Can you listen to my favourite song, please? 2________________________________________________________________________ 3________________________________________________________________________ 4________________________________________________________________________ 5________________________________________________________________________ помогите пожалуйста
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