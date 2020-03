В следующих предложениях поставь запятые там, где это необходимо, а затем напиши эти просьбы иначе.1)Please Listen to my favourte song. 2) Walk the dog,please, 3)Give him some fruit, please, 4)Plese have lunch with me. 5)Help...

Английский язык

В следующих предложениях поставь запятые там, где это необходимо, а затем напиши эти просьбы иначе.1)Please Listen to my favourte song. 2) Walk the dog,please, 3)Give him some fruit, please, 4)Plese have lunch with me. 5)Help her in the garden, plese? 1_Can you listen to my favourite song, please? 2________________________________________________________________________ 3________________________________________________________________________ 4________________________________________________________________________ 5________________________________________________________________________ помогите пожалуйста

Автор: Гость