В словах подчеркнуть орфограммы: ЛИСТ-ЛИСТЫ, ВЁДРА-ВЕДРО, СПИНЫ-СПИНА, ДОМ-ДОМА, П??ЛЕ-ПОЛЯ, ТРАВЫ-ТРАВА, ВОЛНЫ-ВОЛНА, ГОРЫ-ГОРА, СКАЛЫ-СКАЛА.
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В словах подчеркнуть орфограммы: ЛИСТ-ЛИСТЫ, ВЁДРА-ВЕДРО, СПИНЫ-СПИНА, ДОМ-ДОМА, П??ЛЕ-ПОЛЯ, ТРАВЫ-ТРАВА, ВОЛНЫ-ВОЛНА, ГОРЫ-ГОРА, СКАЛЫ-СКАЛА.
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