В смеси цукатов содержится 6 частей бананов, 4 части ананасов и ананасов и 3 части к??ви.Какова масса смеси цукатов,если взяли 252 грамма киви?
Математика
В смеси цукатов содержится 6 частей бананов, 4 части ананасов и ананасов и 3 части к??ви.Какова масса смеси цукатов,если взяли 252 грамма киви?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно 252:3=84грамма. Это одна часть. Потом складываем все части: 6+4+3=13. И затем: 13*84=1092 грамма или 1кг и 92грамма.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Петр идет от дома до станции метро расстояние до которой равно 1км700м через 16 мин п??сле выхода ему остается пройти 340 метров сколько минут зани...
Русский язык
Прочитайте образуйте от данных слов однокоренные глаголы при помощи приставок Запишите слова и выделите в них приставки нести писать возить
Математика
Русский язык