В Солнечном городе меняют пряник на 6 сушек,а за 9 сушек дают 4 баранки.Сколько бара??ок дают за 3 пряника?

Математика

В Солнечном городе меняют пряник на 6 сушек,а за 9 сушек дают 4 баранки.Сколько бара??ок дают за 3 пряника?

Автор: Гость