В Солнечном городе меняют пряник на 6 сушек,а за 9 сушек дают 4 баранки.Сколько бара??ок дают за 3 пряника?
Математика
В Солнечном городе меняют пряник на 6 сушек,а за 9 сушек дают 4 баранки.Сколько бара??ок дают за 3 пряника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*6=18 (сушек, за 3 пряника) (18/9)*4 = 2*4 = 8 баранок Ответ: 8 баранок
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