В солнечную погоду тень от флага равна 12 м. Недалеко от него стоит человек, рост ко??орого 1,65 м , а длина его тени равна 2,2 м. Найдите высоту флага.
Математика
В солнечную погоду тень от флага равна 12 м. Недалеко от него стоит человек, рост ко??орого 1,65 м , а длина его тени равна 2,2 м. Найдите высоту флага.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,65:2.2=0,75 12*0,75=9
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