В солнечную погоду тень от флага равна 12 м. Недалеко от него стоит человек, рост ко??орого 1,65 м , а длина его тени равна 2,2 м. Найдите высоту флага.

Математика

В солнечную погоду тень от флага равна 12 м. Недалеко от него стоит человек, рост ко??орого 1,65 м , а длина его тени равна 2,2 м. Найдите высоту флага.

Автор: Гость