В сообщающихся сосудах находится вода и керосин. Чему равна высота столба керосина, если высота столба воды 16 см?
Физика
В сообщающихся сосудах находится вода и керосин. Чему равна высота столба керосина, если высота столба воды 16 см?
Ответ(ы):
Гость:
32 см Ну я предполагаю поскольку в школе нам объясняли, что в сообщающихся сосудах при находящихся в них жидкостях разной плотности до либо одно либо другое в 2 раза больше!
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