В сообщающихся сосудах площадью поперечного сечения 10 кв. см налили керосин. Зате?? в правый сосуд налили 80 г. керосина. Какой должна быть высота столба воды в левом сосуде, чтобы уровень керосина не изменится?
Физика
В сообщающихся сосудах площадью поперечного сечения 10 кв. см налили керосин. Зате?? в правый сосуд налили 80 г. керосина. Какой должна быть высота столба воды в левом сосуде, чтобы уровень керосина не изменится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня получился ответ : 8 см
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