В сообщающихся сосудах площадью поперечного сечения 10 кв. см налили керосин. Зате?? в правый сосуд налили 80 г. керосина. Какой должна быть высота столба воды в левом сосуде, чтобы уровень керосина не изменится?

Физика

В сообщающихся сосудах площадью поперечного сечения 10 кв. см налили керосин. Зате?? в правый сосуд налили 80 г. керосина. Какой должна быть высота столба воды в левом сосуде, чтобы уровень керосина не изменится?

Автор: Гость