В сообщающихся сосудах,у которых площадь поперечного сечения одного сосуда в 4 ра??а больше чем у другого, находится ртуть.Поверх неё в узкий сосуд наливают столб воды высотой 68см.На сколько изменится уровень ртути в узком и ш...
Физика
В сообщающихся сосудах,у которых площадь поперечного сечения одного сосуда в 4 ра??а больше чем у другого, находится ртуть.Поверх неё в узкий сосуд наливают столб воды высотой 68см.На сколько изменится уровень ртути в узком и широком сосудах?Плотность ртути 13600кг\м в кубе,воды 1000кг\м в кубе. Зарание спосибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-высота сьолба в узком сосуде 4х-высота в широком сосуде СОСТАВИМ И РЕШИМ УРАВНЕНИЕ 4х+х=20 5х=20 х=4см-повышается в широком 20-4=16-понизится в узком Ответ:4 см,16см
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