В сообщающихся сосудах,у которых площадь поперечного сечения одного сосуда в 4 ра??а больше чем у другого, находится ртуть.Поверх неё в узкий сосуд наливают столб воды высотой 68см.На сколько изменится уровень ртути в узком и ш...

Физика

В сообщающихся сосудах,у которых площадь поперечного сечения одного сосуда в 4 ра??а больше чем у другого, находится ртуть.Поверх неё в узкий сосуд наливают столб воды высотой 68см.На сколько изменится уровень ртути в узком и широком сосудах?Плотность ртути 13600кг\м в кубе,воды 1000кг\м в кубе. Зарание спосибо

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