В Соревнованиях участвовало 18 семей, Состоящих из 3 человек, И 16 семей состоящих из 4 человек. Сколько это всего человек?Помогите строчно
Математика
В Соревнованиях участвовало 18 семей, Состоящих из 3 человек, И 16 семей состоящих из 4 человек. Сколько это всего человек?Помогите строчно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18×3+16×4=30+24+40+24=54+64=118(ч.) Ответ:118 человек участвовало в соревнованиях
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