В Соревнованиях участвовало 18 семей, Состоящих из 3 человек, И 16 семей состоящих из 4 человек. Сколько это всего человек?Помогите строчно

Математика

В Соревнованиях участвовало 18 семей, Состоящих из 3 человек, И 16 семей состоящих из 4 человек. Сколько это всего человек?Помогите строчно

Автор: Гость