В соревнованиях по керлингу выступает 20 команд из 5 стран: Швеции, Норвегии, Финляндии, Канады и Дании, причем каждая страна выставила по 4 команды. Порядок выступления команд определяется жеребьевкой. Найдите вероя...

В соревнованиях по керлингу выступает 20 команд из 5 стран: Швеции, Норвегии, Финляндии, Канады и Дании, причем каждая страна выставила по 4 команды. Порядок выступления команд определяется жеребьевкой. Найдите вероятность того, что семнадцотой по счету будет выступать одна из команд из КАНАДЫ!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Всего 20 команд.  всего 4 команды  из Канады  Значит 17 по счёту будет выступать одна из этих команд.  4/20=2/10= 0,2
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