В соревнованиях по керлингу выступает 20 команд из 5 стран: Швеции, Норвегии, Финляндии, Канады и Дании, причем каждая страна выставила по 4 команды. Порядок выступления команд определяется жеребьевкой. Найдите вероя...
В соревнованиях по керлингу выступает 20 команд из 5 стран: Швеции, Норвегии, Финляндии, Канады и Дании, причем каждая страна выставила по 4 команды. Порядок выступления команд определяется жеребьевкой. Найдите вероятность того, что семнадцотой по счету будет выступать одна из команд из КАНАДЫ!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Всего 20 команд. всего 4 команды из Канады Значит 17 по счёту будет выступать одна из этих команд. 4/20=2/10= 0,2