В соревнованиях участвовали семьи , в каждой папа , мама и дети.80 человек представляли семби с тремя детьми , 60 человек - с двумя детьми.Сколько сем ей с двумя детьми и сколько с тремя детьми участвовали в соревнова...

В соревнованиях участвовали семьи , в каждой папа , мама и дети.80 человек представляли семби с тремя детьми , 60 человек - с двумя детьми.Сколько сем ей с двумя детьми и сколько с тремя детьми участвовали в соревнованиях ? Сколько всего семей приняли участие в соревнованиях ? Сколько мальчиков и сколько девочек участвовали в соревнованиях? Определи, какие вопросы подходят к данному условию . Реши задачи. Для ответа на какие вопросы данных не хватает?