В соревнованиях участвовали семьи , в каждой папа , мама и дети.80 человек представляли семби с тремя детьми , 60 человек - с двумя детьми.Сколько сем ей с двумя детьми и сколько с тремя детьми участвовали в соревнова...
В соревнованиях участвовали семьи , в каждой папа , мама и дети.80 человек представляли семби с тремя детьми , 60 человек - с двумя детьми.Сколько сем ей с двумя детьми и сколько с тремя детьми участвовали в соревнованиях ? Сколько всего семей приняли участие в соревнованиях ? Сколько мальчиков и сколько девочек участвовали в соревнованиях? Определи, какие вопросы подходят к данному условию . Реши задачи. Для ответа на какие вопросы данных не хватает?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 и 2 подходят к условии задачиа в 3 надо сказать сколько было мальчиков или девочок в каждой семье1)80*3=240(Д) 2)60*2=120(Д) 3) 60+80=140(С). чтобы решить надо указать кол-во мальчиков/девочек