в состав литейного чугуна кроме железа входят такие вещества, как углерод-3.5%, кремний - 1.5%, марганец -1%, фосфор -0.4% и сера 0.01%. Определите в килограммах содержание этих веществ в 1.4 тонне литейного чугуна
Математика
в состав литейного чугуна кроме железа входят такие вещества, как углерод-3.5%, кремний - 1.5%, марганец -1%, фосфор -0.4% и сера 0.01%. Определите в килограммах содержание этих веществ в 1.4 тонне литейного чугуна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
углерод 0,035*1400=49кг кремний 0,015*1400=21 кг марганец 0,01*1400= 14 кг фосфор 0,004*1400=5,6 кг сера 0,001*1400=1,4 кг
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