в состав литейного чугуна кроме железа входят такие вещества, как углерод-3.5%, кремний - 1.5%, марганец -1%, фосфор -0.4% и сера 0.01%. Определите в килограммах содержание этих веществ в 1.4 тонне литейного чугуна

Математика

в состав литейного чугуна кроме железа входят такие вещества, как углерод-3.5%, кремний - 1.5%, марганец -1%, фосфор -0.4% и сера 0.01%. Определите в килограммах содержание этих веществ в 1.4 тонне литейного чугуна

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