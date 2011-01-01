В состав Северного Кавказа входят (вычеркните лишнее)... а) Краснодарский край; б) ??тавропольский край; в) Ростовская область; г) Дагестан; д) Калмыкия; е) Алания; ж) Чечня; з) Ингушетия; и) Адыгея; к) Карачаево-Черкесия....

География

В состав Северного Кавказа входят (вычеркните лишнее)... а) Краснодарский край; б) ??тавропольский край; в) Ростовская область; г) Дагестан; д) Калмыкия; е) Алания; ж) Чечня; з) Ингушетия; и) Адыгея; к) Карачаево-Черкесия. 2. Северный Кавказ граничит с... а) Украиной; б) Грузией; в) Азербайджаном; г) Арменией. 3. На Северном Кавказе проживает... а) 18 млн человек; б) 7 млн человек; в) 27 млн человек. 4. Наибольший естественный прирост на Северном Кавказе наблюдается в республиках... а) Дагестан; б) Чечня; в) Ингушетия; г) Кабардино-Балкария. 5. Район расположен в природных зонах (найдите ошибку)... а) тайги; б) пустынь; в) степей; г) полупустынь; д) субтропиков; е) высотной поясности. 6. Большая часть горских народов исповедует... а) православие; б)ислам; в) буддизм. 1. Северный Кавказ омывается морями (найдите ошибку)... а) Азовским; б) Аральским; в) Каспийским; г) Черным. 2 Рельеф Северного Кавказа... а) равнинный; б) горный; в) равнинный и горный. 3. К народам Северного Кавказа относятся... а) чеченцы, ингуши, адыгейцы; б) карачаевцы, лакцы, карелы; в) табасараны, кумыки, саамы. 4. Основными минеральными ресурсами Северного Кавказа являются: а) уголь; б) нефть; в) газ; г) руды цветных металлов; д) железная руда; 5. На Северном Кавказе протекает река: а) Волга б) Кубань в) Кама 6. Городом-миллионником на Северном Кавказе является... а) Краснодар; б) Сочи; в) Грозный; г) Ростов-на-Дону

Автор: Гость