в состав вещества входят атомы серы и кислорода в соотношении 1:2.Составте формулу
Химия
в состав вещества входят атомы серы и кислорода в соотношении 1:2.Составте формулу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]SO_{2}[/latex] - двуокись серы.
Гость:
n(S):n(O) = 1:2 Тогда формула соединения SO2 - оксид серы (IV).
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