В составе олимпийской сборной России по хоккею 25 игроков, среди которых 22 полевых и 3 вратаря. Какую долю составляет количество вратарей от общего числа хоккеистов?

Математика

В составе олимпийской сборной России по хоккею 25 игроков, среди которых 22 полевых и 3 вратаря. Какую долю составляет количество вратарей от общего числа хоккеистов?

Автор: Гость