В составе олимпийской сборной России по хоккею 25 игроков, среди которых 22 полевых и 3 вратаря. Какую долю составляет количество вратарей от общего числа хоккеистов?

Математика
В составе олимпийской сборной России по хоккею 25 игроков, среди которых 22 полевых и 3 вратаря. Какую долю составляет количество вратарей от общего числа хоккеистов?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 _ 25 долей составляет количество вратарей от общего числа хоккеистов
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