В сосуде 72 литров воды. В него за 1 минут вливается 8 литров воды. Через x мин воды в сосуде стало V литров: 1) Задайте функцию V=f(x) формулой. 2) Найдите значение функции f(15); f(20).
Математика
В сосуде 72 литров воды. В него за 1 минут вливается 8 литров воды. Через x мин воды в сосуде стало V литров: 1) Задайте функцию V=f(x) формулой. 2) Найдите значение функции f(15); f(20).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(x) = 8x где V - объем (л) х - время (мин) 8 - скорость вливания воды (л/мин) V (15) = 8* 15 = 120 л V (20) = 8* 20 = 160 л
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