В сосуде 72 литров воды. В него за 1 минут вливается 8 литров воды. Через x мин воды в сосуде стало V литров: 1) Задайте функцию V=f(x) формулой. 2) Найдите значение функции f(15); f(20).

Математика

В сосуде 72 литров воды. В него за 1 минут вливается 8 литров воды. Через x мин воды в сосуде стало V литров: 1) Задайте функцию V=f(x) формулой. 2) Найдите значение функции f(15); f(20).

Автор: Гость