В сосуде обьемом 4000 м при 27 градусах находится смесь из 3 кг диоксида углерода,1 кг азота и 9 кг оксида углерода. Вычислить парциальные обьемы и. давление газов,образующих смесь, и общее давление газовой смеси?

Дано Vсосуда=4000м3 t=27C или T=300K m(CO) =3кг=3000g m(N) = 1кг =1000g m(CO2) = 9кг =9000g найти V(CO):V(N2):V(CO2) P(CO)? P(N2)?P(CO2)? ,Pобщ. решение По закону Менделеева - Клапейрон находим давление разных газов.так все находиться в одном сосуде то обьем , то обьем принимаем как для всех газов. Молекулярные массы газов:Mr(СO)=28, Mr(N2)=28,Mr(CO2)=44 P(CO)=R*T*m(CO)/V*M(CO) R=8.31 P(CO) = 8.31*300*3000/4000*28=66.8 Па P(N2)=R*T*m(N2)/V*M(N2)=8.31*300*1000/4000*28=14.16 Па P(CO2) = R*T*m(CO2)/V*M(CO2)=8.31*300*9000/4000*44=127.48Па, тогда Робщ=66.8+14.16+127.48=208.44Па далее по закону Бойля - Мариотта , при постоянной температуры Р1/Робщ=V1/Vобщ V(CO)=P(CO)*Vобщ/Pобщ=66.8*4000/208.44=1281.9 м3 V(N2) = P(N2)*Vобщ/Pобщ= 14.16*4000/208.44=271.7 м3 V(CO2)= P(CO2)*Voбщ/Pобщ= 127.48*4000/208.44 = 2446.7м3 ответ V(CO) = 1281.9m3, V(N2)=271.7m3, V(CO2)=2446.7m3 P(CO)= 66.8Па,P(N2)=14.16Па, P(CO2)=127.48Па, Pобщ=208.44Па