В совхозе 4 /9 всей земли занимают Луга 3/5 оставшихся земли посевная площадь остальная Земля занята лесом Найдите площадь всей земли совхоза если площадь лугов больше посевно й площади на 520 га
В совхозе 4 /9 всей земли занимают Луга 3/5 оставшихся земли посевная площадь остальная Земля занята лесом Найдите площадь всей земли совхоза если площадь лугов больше посевно й площади на 520 га
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть площадь всей земли х га тогда площадь лугов 4/9 х га оставшаяся площадь х-4/9 х=5/9 х га тогда посевная площадь 3/5 * 5/9 х=1/3 х га составим уравнение 4/9 х- 1/3 х=520 1/9 х=520 х=520*9=4680 га ответ: 4680 га