В сп..ртивном м..г..зине, звонког. лосый с..ловей, б..гут быстро,в кр..сивом к..лендаре, ??уш..стую з..млянику, цв..тной к..пусты, смотрит вес..ло, проч..таем г..зету, подойти к к..стру, ст..ят впер..ди, с в..сёлым к..тенком В...
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В сп..ртивном м..г..зине, звонког. лосый с..ловей, б..гут быстро,в кр..сивом к..лендаре, ??уш..стую з..млянику, цв..тной к..пусты, смотрит вес..ло, проч..таем г..зету, подойти к к..стру, ст..ят впер..ди, с в..сёлым к..тенком Вставте пропущеные буквы. СРООЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В спортивном магазине, звонкоголосы соловей, бегут быстро, в красивом календаре, душистую землянику, цветной капусты, смотрит весело, прочитаем газету, подойти к костру, стоят впереди, с веселым котенком.
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