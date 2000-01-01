В сплаве меди и цинка содержится 20 кг меди. Когда к сплаву добавили 10 кг меди, то ее процентное содержание увеличился на 10%. Найдите первоначальную массу сплава. 15б

Алгебра

В сплаве меди и цинка содержится 20 кг меди. Когда к сплаву добавили 10 кг меди, то ее процентное содержание увеличился на 10%. Найдите первоначальную массу сплава. 15б

Автор: Гость