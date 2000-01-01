В сплаве меди и цинка содержится 20 кг меди. Когда к сплаву добавили 10 кг меди, то ее процентное содержание увеличился на 10%. Найдите первоначальную массу сплава. 15б
Алгебра
В сплаве меди и цинка содержится 20 кг меди. Когда к сплаву добавили 10 кг меди, то ее процентное содержание увеличился на 10%. Найдите первоначальную массу сплава. 15б
Ответ(ы):
Гость:
Пусть масса сплава х кг, тогда первоначальное % содержание меди 20/х*100 %. После добавления меди масса стала , 20+10=30 кг меди, а масса сплава (х+10) 30/(х+10)*100-20/х*100=10 1000(3/(х+10)-2/х))=10 100((3х-2х-20)/(х*(х+10))=1 100(х-20)=х(х+10) х²+10х-100х+2000=0 х²-90х+2000=0 D=90²-4*2000=8100-8000=100=10² x₁=(90+10)/2=50 кг x₂=(90-10)/2=40 кг Т.е. масса сплава или 40 кг или 50 кг.
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