В спортивной секции 43 спортсмена.из них 9 многоборцев,а спортсменов занимающиеся ??егом на4 больше чем прыгунов.сколько бегунов в секции.
Математика
В спортивной секции 43 спортсмена.из них 9 многоборцев,а спортсменов занимающиеся ??егом на4 больше чем прыгунов.сколько бегунов в секции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прыгунов х(человек) бегунов 4х(человек) 4+х+х+9=43 2х+13=43 2х=43-13 2х=30 х=30/2 х=15 2)сколько всего бегунов? 15+4=19
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