В спортивной секции 43 спортсмена.из них 9 многоборцев,а спортсменов занимающиеся ??егом на4 больше чем прыгунов.сколько бегунов в секции.

Математика

В спортивной секции 43 спортсмена.из них 9 многоборцев,а спортсменов занимающиеся ??егом на4 больше чем прыгунов.сколько бегунов в секции.

Автор: Гость