В спортивной шклле зантмались синхроным плаванем 30 человек а прыжков в воду в 5 ра?? больше для занятий в каждой в каждом зале все разбивались на 9 групп Сколько человек в каждой группе

Математика
В спортивной шклле зантмались синхроным плаванем 30 человек а прыжков в воду в 5 ра?? больше для занятий в каждой в каждом зале все разбивались на 9 групп Сколько человек в каждой группе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9×5+9=54 всего людей 54/9=6 человек в каждой группе
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