В спортивной шклле зантмались синхроным плаванем 30 человек а прыжков в воду в 5 ра?? больше для занятий в каждой в каждом зале все разбивались на 9 групп Сколько человек в каждой группе

Математика

В спортивной шклле зантмались синхроным плаванем 30 человек а прыжков в воду в 5 ра?? больше для занятий в каждой в каждом зале все разбивались на 9 групп Сколько человек в каждой группе

Автор: Гость