В спортивных соревнованиях участвовали 40 девочек мальчиков в четверо больше зрителеей было в двое меньше чем участников соревнований остальные это родители спорт сменов приду май вопросы на которые можно ответить с п...
Математика
В спортивных соревнованиях участвовали 40 девочек мальчиков в четверо больше зрителеей было в двое меньше чем участников соревнований остальные это родители спорт сменов приду май вопросы на которые можно ответить с помощью этих данных
Ответ(ы):
Гость:
НИКТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО *ЛЯ*Т*
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Решите задачу: Волк,Ёж, Чиж и Бобер делили апельсин. Ежу досталась вдвое больше долек,чем Чижу, Чижу-впятеро меньше, чем Бобру, а Бобру-на 8 долек ...
Математика
У трех мух и двух пауков имеются 34 ноги.У двух мух и двух пауков имеются 28ног .Сколько ног у мух? Сколько ног у пауков
Математика
Окружающий мир