В спортивных соревнованиях участвовали 40 девочек мальчиков в четверо больше зрителеей было в двое меньше чем участников соревнований остальные это родители спорт сменов приду май вопросы на которые можно ответить с п...

Математика
В спортивных соревнованиях участвовали 40 девочек мальчиков в четверо больше зрителеей было в двое меньше чем участников соревнований остальные это родители спорт сменов приду май вопросы на которые можно ответить с помощью этих данных
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НИКТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО *ЛЯ*Т*
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